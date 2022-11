Argentina, Zanetti: «Adesso è il momento di rialzarsi in fretta e battere il Messico»

Javier Zanetti ha parlato al termine della sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita. Le dichiarazioni

Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Bitpol dopo la sconfitta dell’Argentina.

PAROLE – «Adesso è il momento di rialzarsi in fretta e battere il Messico. Sono triste per il risultato, la verità è che tutto sembrava andare per il meglio con il primo gol velocissimo di Leo, ma l’Arabia Saudita ha creduto di poter pareggiare, si è rianimata ed è riuscita anche a trovare il vantaggio che ha difeso fino alla fine».