Arias: «La Juve sarebbe un sogno». I bianconeri anche su Darmian e Florenzi

La Juventus cerca nuovi esterni difensivi. I bianconeri cercano Santiago Arias del PSV ma anche Darmian e Florenzi

La Juventus può cambiare volto sulle corsie esterne difensive. La Vecchia Signora segue Santiago Arias, terzino destro del PSV, nazionale colombiano. Il giocatore nelle scorse ore ha parlato del suo futuro e ha strizzato l’occhio ai bianconeri: «Io a Vinovo? Avevo letto su internet, ma davvero quando è stato scritto che ero a Torino stavo in Olanda. Se verrò alla Juve? Non so, non ho nessuna novità per ora ma giocare per la Juventus sarebbe un sogno». Il giocatore colombiano è uno degli obiettivi per la fascia ma non è il solo.

La Juventus è vicina a Matteo Darmian ma non ha ancora chiuso. Il giocatore del Manchester United è valutato attorno ai 20 milioni di euro dal club inglese, la Juve vorrebbe chiudere per molto meno (si parla di 12 milioni, 15 al massimo con i bonus). C’è distanza e la Juventus valuta le alternative. Oltre ad Arias, i bianconeri seguono Alessandro Florenzi. L’esterno romano e romanista ha un altro anno di contratto con la Roma e non ha iniziato le trattative per il rinnovo: senza un nuovo accordo andrà via, la Juve segue interessata la vicenda.