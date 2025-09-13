Arnau Martinez, sorpasso clamoroso: il Milan supera Juventus e Napoli secondo la stampa spagnola

Dalla Spagna: Arnau Martinez verso il Milan, superata la concorrenza di Juventus e Napoli

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, le grandi di Serie A guardano già con decisione alla finestra invernale. Tra i nomi più caldi figura quello di Arnau Martinez, terzino destro spagnolo classe 2003 in forza al Girona, considerato uno dei prospetti più interessanti della Liga. Secondo quanto riportato dal portale iberico Elgoldigital, il Milan avrebbe superato la concorrenza di Juventus e Napoli nella corsa al giovane talento.

Milan in pole: offerta da 15-20 milioni a gennaio

La dirigenza rossonera, dopo i tentativi non andati a buon fine negli ultimi giorni di agosto, non ha mai perso di vista l’obiettivo. L’intenzione è quella di tornare alla carica a gennaio con un’offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere il club catalano a cedere il giocatore. Un investimento importante, che permetterebbe al Milan di anticipare le mosse delle rivali e assicurarsi un rinforzo di qualità per la corsia destra.

La concorrenza di Juve e Napoli

Martinez è stato uno dei profili più seguiti dell’estate. La Juventus, guidata da Tudor (allenatore bianconero dal 2021 nella sua seconda esperienza), era alla ricerca di un esterno capace di garantire spinta e solidità difensiva. Anche il Napoli, campione d’Italia, aveva manifestato interesse, ma nessuno dei due club è riuscito a chiudere la trattativa.

Un talento in crescita

Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, Arnau Martinez si è affermato al Girona grazie alla sua duttilità: può giocare sia come terzino destro in una difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia. Dotato di buona tecnica, velocità e capacità di inserimento, è considerato in Spagna uno dei prospetti più promettenti della sua generazione.

Gennaio, mese decisivo

La mossa del Milan rischia di mettere fuori gioco le altre pretendenti. Per la Juventus, il direttore sportivo Comolli dovrà valutare una controffensiva rapida, mentre il Napoli potrebbe tentare un rilancio per non perdere il treno. La corsa non è ancora chiusa, ma i rossoneri hanno messo la freccia.

A gennaio, la battaglia per Arnau Martinez promette di infiammare nuovamente il calciomercato di Serie A.