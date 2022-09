Arrivabene: «Fare pronostici oggi è presto ma non siamo in gara per perdere». Le parole dell’amministratore delegato della Juventus

Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fiorentina-Juventus. Ecco le parole dell’amministratore delegato della Juve:

CRESCIUTI – «Siamo cresciuti sicuramente. Per il momento va bene così».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Le scelte che vengono fatte sono assolutamente corrette, considerando che martedì saremo a Parigi in Champions contro una squadra che di giocatori ne ha. Grande rispetto per loro, ma paura zero. Però è sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca».

JUVE DA SCUDETTO – «Se sei della Juventus devi lottare sempre, indipendentemente dallo Scudetto. Devi lottare con la stessa cattiveria in campionato, Coppa Italia e Champions. Lo spirito deve essere quello di andare in campo con rispetto di tutti e paura di nessuno. La società deve essere uniti a livello di dirigenti, allenatore e tifosi, diventati il nostro dodicesimo uomo».

IL MERCATO HA CAMBIATO LA GRIGLIA DI PARTENZA – «Le squadre titolate, come le definite voi, hanno questa definizione perché mirano a raggiungere il vertice e vincere. Fare pronostici oggi è presto ma non siamo in gara per perdere».

STUPITO DA QUANTO SUCCESSO A RONALDO – «No. Ci siamo salutati in Juventus con rispetto reciproco, quello che è successo al Manchester United non è più un problema Juventus. Trattandosi un giocatore con nome e classe di Ronaldo spiace, non è una situazione piacevole per lui e per la sua squadra. Non è più un problema nostro».