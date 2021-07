Arsenal, ecco il nuovo numero 10: Emile Smith Rowe firma fino al 2026

L’Arsenal ha un nuovo numero 10: ufficiale la firma di Emile Smith Rowe fino al 2026. Il centrocampista è cresciuto nelle giovanili

L’Arsenal annuncia la firma fino al 2026 di Emile Smith Rowe: il centrocampista, cresciuto nelle giovanili dei Gunners e poi andato a farsi le ossa al Lipsia e all’Huddersfield, indosserà la numero 10.

«Il centrocampista offensivo è con noi dall’età di nove anni e ha fatto carriera nella nostra accademia di Hale End, rappresentando per tutte le nostre squadre giovanili durante il suo sviluppo con il club. Il suo sviluppo e il duro lavoro con i nostri colleghi dell’Accademia negli ultimi anni sono culminati con il suo grande impatto in prima squadra la scorsa stagione, collezionando 33 presenze in tutte le competizioni. In concomitanza con il suo nuovo contratto a lungo termine, possiamo anche rivelare che Emile indosserà la nostra maglia n. 10 per la stagione 2021/22».