Arsenal Psg, Raya si complimenta con Donnarumma: «E’ un grandissimo portiere, giù il cappello»

Arsenal Psg, il portiere dei Gunners Raya si complimenta con Donnarumma: «E’ un grandissimo portiere, giù il cappello». Le parole

David Raya, portiere dell’Arsenal ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, dopo il match contro il PSG perso per 0-1 e valido per la semifinale d’andata di Champions League. Ecco le parole anche sull’ex Milan Donnarumma:

SCONFITTA – «Delusi per il risultato, perdere 1-0 in casa in semifinale non è bello. Abbiamo giocato un’ottima partita, loro hanno segnato subito ma poi abbiamo fatto molto bene. Li abbiamo fatto soffrire e abbiamo fatto lavorare Donnarumma. Dobbiamo portare le cose positive mercoledì e migliorare quello che non abbiamo fatto bene».

DONNARUMMA – «Ha fatto delle bellissime parate, su Trossard e Martinelli. E’ un grandissimo portiere, giù il cappello: è bello affrontarlo nei migliori tornei».

VINCERE IL RITORNO – «L’abbiamo già dimostrato andando a vincere al Santiago Bernabeu. Dobbiamo andare con una mentalità positiva e con la convinzione di poter vincere lì».