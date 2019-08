Arsenal e Wolverhampton su Rugani, Paratici vola a Londra: la situazione

Daniele Rugani è conteso da due club di Premier League: Arsenal e Wolverhampton sono sul giocatore. Paratici vola a Londra

L’Arsenal torna in forte pressing su Daniele Rugani. Come spiega l’edizione online del Il Corriere dello Sport, il club londinese fa sul serio ed è pronto a offerte importanti per portarlo a Londra. La Juventus, peraltro, è in città con il ds Paratici per gli affari col City (Cancelo-Danilo) e per le trattative con il Manchester United.

Ma c’è di più. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira anche il Wolverhampton è interessato al difensore italiano e avrebbe messo sul piatto un’offerta da 30 milioni per il cartellino.