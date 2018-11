L’Inter aveva inviato i suoi osservatori a visionare Arthur, centrocampista ora al Barcellona. Ecco il retroscena

L’Inter aveva messo nel mirino Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, centrocampista classe 1996 di proprietà, ora, del Barcellona. Il centrocampista brasiliano aveva destato ottime impressioni agli scout interisti e Piero Ausilio aveva inviato in Brasile il suo vice, Dario Baccin. Un viaggio importante per il vice-direttore sportivo, un viaggio per seguire da vicino il centrocampista brasiliano che all’epoca giocava nel Gremio. Il mediano destò ottime impressioni e l’Inter pensò anche di acquistarlo, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport.

Arthur aveva destato buone impressioni, l’Inter aveva bisogno di un centrocampista centrale con le sue caratteristiche e Ausilio era pronto al blitz ma il club nerazzurro fu beffato dall’offerta monstre presentata poco dopo il viaggio dal Barcellona, che si è assicurata subito l’ok del Gremio e del calciatore, e così l’affare è sfumato. Questa sera Arthur scenderà in campo a San Siro ma con la maglia del Barcellona. Il centrocampista ha confermato le ottime impressioni destate ai tempi del Gremio e contro l’Inter, all’andata, ha giocato un’ottima partita. Oggi, con ogni probabilità, sarà guardato a vista dal trequartista nerazzurro (Nainggolan o Borja Valero) ma Arthur è già un rimpianto interista.