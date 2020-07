Arthur ha deciso di non presentarsi ai test anti Coronavirus e vorrebbe saltare la Champions League in vista della Juventus

In casa Barcellona è scoppiato definitivamente il caso Arthur. Il centrocampista brasiliano, già acquistato dalla Juventus nell’ambito dell’operazione legata al passaggio in blaugrana di Miralem Pjanic, non si è presentato questa mattina ai test anti Coronavirus.

Inoltre, come riportato dal quotidiano Sport, Arthur avrebbe già comunicato al Barça l’intenzione di voler restare in Brasile nel mese di agosto, senza disputare la Champions League.