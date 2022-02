Ascoli, un nuovo positivo nel gruppo squadra: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si placa il caos Covid in casa Ascoli, la società ha comunicato un nuovo positivo nel gruppo squadra

L’Ascoli con una nota ufficiale comunica la positività nel gruppo squadra di un nuovo elemento. Il comunicato:

«La società Ascoli comunica che dall’ultimo controllo effettuato, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Nel contempo un tesserato, precedentemente positivo, si è negativizzato. Per questo restano tre i componenti del gruppo squadra positivi e in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni. Il resto del gruppo è monitorato dallo staff medico, come da Protocollo Federale».