Ascoli, riscatta l’allarme Covid in squadra

L’Ascoli con una nota ufficiale ha comunicato la positività al Covid di un giocatore del gruppo squadra. Torna l’allarme in Serie B.

«L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dall’ultimo screening effettuato è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore bianconero, in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. L’area medica, per garantire lo svolgimento degli allenamenti in massima sicurezza, monitorerà la situazione di atleti e componenti dello staff eseguendo quotidianamente i tamponi, come previsto dal Protocollo Federale».