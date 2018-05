E’ terminata Ascoli-Virtus Entella, sfida di ritorno dei playout di Serie B. Ecco come è andata la partita di quest’oggi

E’ terminato con il punteggio di 0-0 lo scontro Ascoli–Virtus Entella valido per il ritorno dei playout di Serie B, 2017/2018. Festeggia la squadra di Serse Cosmi perché, dopo il doppio 0-0 (anche all’andata il match è terminato con lo stesso punteggio), i marchigiani sono salvo e potranno giocare per il quarto anno di seguito in Serie B. Il campionato cadetto perde la Virtus Entella che retrocede in Serie B dopo 4 stagioni consecutive in Serie B.

L’Ascoli si salva grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season. Un risultato importante che ha fatto esplodere di gioia il popolo ascolano. Grande merito a Serse Cosmi che ha preso in mano l’Ascoli a dicembre e, seppur con tante difficoltà, è riuscito ancora una volta a condurre in porto la nave.