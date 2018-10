L’Italia fa il botto anche in tv: oltre 8 milioni di spettatori contro la Polonia

Polonia-Italia: boom di ascolti per il ritorno alla vittoria della Nazionale di Roberto Mancini. Ieri superato il 33% di share, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alla gara con l’Ucraina

L’inversione di tendenza tanto attesa c’è stata sul campo, ma pure in televisione: l’Italia di Roberto Mancini ha finalmente ingranato la marcia ed è tornata a vincere sul campo della Polonia in Nations League. Probabilmente, dopo i primi mesi fiacchi della nuova gestione azzurra, era esattamente ciò che anche il pubblico si attendeva: non è un caso che la gara di ieri ha fatto davvero il pieno in televisione. Polonia-Italia, trasmessa in prima serata su Rai 1, ha infatti raggiunto il picco di 8 milioni 400mila spettatori incollati davanti al televisore con ascolti di media pari circa al 33,7% di share.

Decisamente più della media degli ultimissimi mesi appunto, quando la Nazionale di Mancini aveva raccolto alla tv anche meno rispetto a quella del predecessore Giampiero Ventura con una media di appena il 27% di share. Il picco negativo era stato raggiunto appunto in settimane, in occasione dell’amichevole pareggiata 1 a 1 contro l’Ucraina, quando gli ascolti si erano attestati appena sopra il 23% di share. Quando l’Italia vince però, non c’è davvero concorrenza che regga.