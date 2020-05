Assemblea di Lega: «Volontà unanime di portare a termine la stagione»

Assemblea di Lega quest’oggi. Venerdì 1° maggio di lavoro per i club che vogliono la ripresa dei campionati

«C’è la volontà unanime di portare a termine la stagione»: questo è stato ribadito durante l’Assemblea di Lega andata in scena oggi e che è iniziata questa mattina alle ore 12, in teleconferenza. I 20 club all’unanimità hanno votato sì alla ripresa del campionato se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie.

La posizione che ha messo in minoranza le più estreme è proseguire il percorso per tornare a giocare, che deve passare attraverso l’approvazione dei protocolli medici. Sarà fondamentale l’incontro di domenica. Le posizioni tra il Governo e il calcio si sono avvicinate moltissimo ma la strada resta in salita. A riferirlo è Sky Sport.