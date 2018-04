Astori sempre nel cuore. Fiorentina, festa al ritorno da Roma e cori per Davide – VIDEO

Grande festa presso il Centro Sportivo Davide Astori al ritorno della Fiorentina da Roma: tutto in memoria del difensore recentemente scomparso

Un sabato bellissimo, quello appena trascorso, per la Fiorentina. La vittoria di Roma, la sesta consecutiva in campionato, consente ai viola di Pioli di credere nella qualificazione in Europa League, una qualificazione che avrebbe del clamoroso e che porterebbe la firma di Davide Astori.

«Giochiamo in 12, è lui il nostro segreto» hanno ripetuto più volte i giocatori viola. Grande festa con il numero 13 nella mente per la Fiorentina, accolta da circa 400 tifosi festanti al ritorno da Roma. Dopo l’impresa, un rientro da brividi con tifosi e squadra uniti in cori festanti nella memoria di Davide Astori. Come direbbe Pizzul: «Tutto molto bello».