Atalanta AZ, sulla fascia destra Gasperini recupera Hateboer

Contro l’AZ è pronto a ritornare per l’Atalanta Hans Hateboer dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box

Domani l’Atalanta scenderà in campo contro l’AZ per l’amichevole che si disputerà al Gewiss Stadium alle ore 19:00, e dal punto di vista tecnico Gasperini può contare sul rientro dell’esterno olandese Hans Hateboer.

Come riporta L’Eco di Bergamo, il numero 33 nerazzurro è riuscito a riprendersi dall’infortunio che l’aveva tenuto lontano contro Nizza e Betis Siviglia. Ora però può tranquillamente rientrare a pieno regime per essere testato come tutta la squadra.