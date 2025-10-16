 Atalanta, Carnesecchi: «Abbiamo fatto molto bene fino a qua. Futuro? Come diceva una persona: i cavalli buoni si vedono a fine corsa»
Atalanta, Carnesecchi: «Abbiamo fatto molto bene fino a qua. Futuro? Come diceva una persona: i cavalli buoni si vedono a fine corsa»

Atalanta, le dichiarazioni di Carnesecchi: «Abbiamo fatto molto bene fino a qua. Ora si entra nel vivo del campionato»

In un’Atalanta profondamente rinnovata durante l’estate, a partire dalla panchina, le certezze non sono molte. Una di queste porta però il nome di Marco Carnesecchi. Il portiere azzurro, ormai punto fermo tra i pali nerazzurri, ha iniziato la stagione con prestazioni convincenti che gli sono valse due convocazioni in Nazionale e che confermano la sua crescita costante.

Determinato a migliorarsi ancora, Carnesecchi guarda con ambizione sia al proprio percorso personale sia agli obiettivi della squadra. Di questo e del suo ruolo sempre più centrale nell’Atalanta ha parlato in un’intervista concessa a Sky Sport, tracciando le linee guida del suo presente e del suo futuro. Le sue parole:

PAROLE «Abbiamo fatto molto bene fino a qua. ora si entra nel vivo del campionato: sono finiti i tempi delle prove, ora bisogna iniziare veramente. Penso che l’organico della squadra sia forte, non abbiamo fretta di dimostrare: sarà una corsa a lungo termine. Come diceva una persona: i cavalli buoni si vedono alla fine della corsa»

SU JURIC – «Mi sta aiutando con il gioco nei piedi, mi dà la tranquillità per rischiare di più. I cambiamenti fanno parte della vita: bisogna prenderli di petto. La cosa importante è concentrarsi sul presente»

