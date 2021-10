Atalanta, De Roon: «Pronto per giocare. Dallo Unite possiamo imparare tanto»

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con il Manchester United

CONDIZIONI – «Quando perdi le prime quattro partite della stagione sei dietro agli altri. Dovevo trovare ancora un po’ di ritmo, non è facile allenarsi in maniera diversa. Adesso sto bene e sono in forma, ho tanta voglia di scendere in campo. Ci ho giocato quattro anni fa qui ad Old Trafford, giocare contro 75mila persone è un’emozione indescrivibile».

EMPOLI – «Contro l’Empoli abbiamo fatto una buona gara, siamo stati più lucidi in fase offensiva. Abbiamo trovato i passaggi giusti, mi sono piaciuti gli assist di Pasalic. Possiamo però sempre migliorare. Facciamo un po’ di fatica all’inizio, ma poi continuiamo bene».

GARA – «Queste partite in Europa ti fanno crescere molto, giochi contro squadre che sono abituate a vincere, che praticano un calcio da cui puoi imparare molto. Una squadra come la nostra negli anni è cresciuta molto».

LEADER – «Siamo cresciuti molto sotto tutti gli aspetti, giochiamo queste partite e c’è poco da aggiungere. Sono da cinque anni qua, insieme a tanti altri. Non c’è un capitano, siamo una squadra intera che parla e si diverte. Lo siamo tutti».

KOOPMEINERS – «Non posso dire tantissimo, non guardo il campionato olandese, ma so che ha fatto un’ottima stagione ed era capitano della squadra. Deve crescere e imparare la lingua e lo sto aiutando molto. Non è mai facile capire i movimenti, tutti hanno bisogno di un po’ di tempo, ma si è già abbastanza inserito».