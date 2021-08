Atalanta, l’elogio: «Un esempio per i club di tutto il mondo»

Hernan Crespo nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport ha voluto elogiare l’Atalanta di Gasperini: ecco cosa ha detto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha elogiato l’Atalanta, club ormai entrato a far parte delle grandi squadre della Serie A:

«Lì ci può stare solo Gasperini. Per due ragioni. La prima: lui ha creato questa squadra che è una favola e solo lui ne conosce i meccanismi e sa, dunque, dove intervenire per aggiustarla. La seconda: chiunque vada lì, rischia di fare peggio. L’Atalanta è semplicemente perfetta, un esempio al quale i club di tutto il mondo dovrebbero guardare per studiarlo».

