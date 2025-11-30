Atalanta Fiorentina, Palladino nel post gara: «Sono soddisfatto ma ora dobbiamo continuare così. Ho portato le mie idee e il mio gioco»

Atalanta Fiorentina, il tecnico della Dea ed ex della partita Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara a Sky Sport

Raffaele Palladino continua a lasciare il segno sulla nuova Atalanta. Dopo il successo europeo contro l’Eintracht Francoforte, i bergamaschi hanno dato seguito al buon momento con un’altra prova convincente, imponendosi 2-0 sulla Fiorentina, ex squadra del loro allenatore. Ecco le parole del tecnico nerazzurro a Sky Sport:

PAROLE – «È stata una bella settimana, una vittoria in Champions e qui in casa, è stata una giornata importante perché ho visto il tutto gruppo coinvolto, sono dei ragazzi fantastici che sono dentro a quello che gli proponiamo. Non era facile contro una squadra viva che voleva fare risultato. Siamo soddisfatti di non aver preso gol. Sono soddisfatto ma ora dobbiamo continuare così»

MOMENTO DEA – «Il merito è dei ragazzi, io ho portato le mie idee e il mio gioco, ho cercato di instaurare un rapporto di dialogo e amicizia con loro. Ho voluto parlare con tutti e responsabilizzarli, se non fosse stato un grande gruppo non sarebbe stato possibile questo. o cercato di dare un’identità alla squadra perché non era facile, ma non mi sento di dire che ho la bacchetta magica. Poche cose e chiare, il resto lo fanno i ragazzi, che sono professionisti. Mi piace lo spirito di questo gruppo, sono tutti coinvolti dal primo all’ultimo. Dietro ci siamo presi dei rischi ma avevamo davanti dei grandi attaccanti»

