 Fiorentina, le parole di Vanoli nel post partita: «Ringrazio i tifosi per il confronto. Il mese di dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo essere positivi»
36 secondi ago

Vanoli Torino

Fiorentina, il tecnico della viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara a Sky Sport. Le sue parole

Dopo il ko in Conference League contro l’AEK, la Fiorentina di Paolo Vanoli incassa un’altra battuta d’arresto. I viola cadono in trasferta contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, sconfitti 2-0 e costretti a restare al 19º posto della classifica con appena 6 punti raccolti nelle prime 13 giornate di campionato. Le parole del tecnico a Sky Sport:

PAROLE «Ringrazio i tifosi per il confronto, sappiamo quanto sono importanti, nonostante la classifica ci sostengono sempre. Dobbiamo cercare di guardare le cose positive, potevamo andare in vantaggio e poi purtroppo abbiamo preso gol. Nei primi 20 minuti siamo partiti timorosi e abbiamo concesso troppi tiri. Siamo usciti nella distanza ed è importante visto l’impegno in settimana. Il mese di dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo essere positivi e non guardare indietro.

Quando le aspettative ad inizio hanno sono troppo alte e poi ti trovi sotto non è facile cambiare obbiettivo. L’aspetto psicologico incide sicuramente. A volte ci vuole anche quel pizzico di fortuna, anche in coppa 2 gol annullati subito. Stasera siamo partiti timorosi e poi abbiamo preso gol. Sto cercando di liberare la testa ai ragazzi. Sono convinto che i frutti del lavoro arriveranno. Dobbiamo diventare più cinici e sapere dove ci troviamo»

