Fiorentina, le parole di Vanoli nel post partita: «Ringrazio i tifosi per il confronto. Il mese di dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo essere positivi»

Fiorentina, il tecnico della viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara a Sky Sport. Le sue parole

Dopo il ko in Conference League contro l’AEK, la Fiorentina di Paolo Vanoli incassa un’altra battuta d’arresto. I viola cadono in trasferta contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, sconfitti 2-0 e costretti a restare al 19º posto della classifica con appena 6 punti raccolti nelle prime 13 giornate di campionato. Le parole del tecnico a Sky Sport:

PAROLE – «Ringrazio i tifosi per il confronto, sappiamo quanto sono importanti, nonostante la classifica ci sostengono sempre. Dobbiamo cercare di guardare le cose positive, potevamo andare in vantaggio e poi purtroppo abbiamo preso gol. Nei primi 20 minuti siamo partiti timorosi e abbiamo concesso troppi tiri. Siamo usciti nella distanza ed è importante visto l’impegno in settimana. Il mese di dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo essere positivi e non guardare indietro.

Quando le aspettative ad inizio hanno sono troppo alte e poi ti trovi sotto non è facile cambiare obbiettivo. L’aspetto psicologico incide sicuramente. A volte ci vuole anche quel pizzico di fortuna, anche in coppa 2 gol annullati subito. Stasera siamo partiti timorosi e poi abbiamo preso gol. Sto cercando di liberare la testa ai ragazzi. Sono convinto che i frutti del lavoro arriveranno. Dobbiamo diventare più cinici e sapere dove ci troviamo»

