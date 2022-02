Atalanta, Freuler: «In 10 contro 11 non esiste prendere gol in contropiede»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Remo Freuler ha provato a spiegare la sconfitta della sua Atalanta contro il Cagliari

Una sconfitta difficile da digerire per l’Atalanta di Remo Freuler, il quale ha provato così a spiegare ai microfoni di DAZN e Sky cosa è successo:

SCONFITTA – «Bene nei primi venti minuti, poi abbiamo perso troppo duelli. Sono piccole cose che cambiano le partite, colpa nostra non aver sbloccato la gara e poi gli episodi ci hanno punito. Non esiste in 10 contro 11 prendere gol in contropiede. Sconfitta che brucia tanto».

MALE IN CASA – «Difficile da spiegare, ma per entrare in Champions League ci servono le vittorie davanti al nostro pubblico».

CHAMPIONS – «Loro sono li, siamo tutti li. Se arrivano queste partite devi giocare al massimo e fare i tre punti, devi vincere anche contro la Juventus».