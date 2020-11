Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Midtjylland

MIDTJYLLAND – «L’Atalanta non ha mai preso sotto gamba nessuna avversaria. Il Midtjylland ha messo in difficoltà il Liverpool anche se non ha fatto punti nel girone».

CALENDARIO FITTO – «Con il Verona le cose sono andate meno bene ma per un’ora la prestazione è stata convincente. Dopo il lockdown giocavamo tutti ogni tre giorni in campionato, adesso le cose sono diverse, si giocano partite tirate tutte le settimane e questo toglie energie e concentrazione. Senza pubblico poi è tutto diverso. Contro Spezia e Verona abbiamo perso opportunità per essere più su in classifica».

GOLLINI – «Ha preso una forte contusione, speriamo non sia interessato il menisco. Il responso arriverà oggi».

SCUDETTO – «A inizio anno abbiamo ottenuto tre vittorie ma lo dicevo già: obiettivamente l’Atalanta non può partire per vincere il campionato, altrimenti siamo distanti dalla realtà. Dobbiamo e vogliamo fare il meglio possibile per le nostre possibilità, con totale umiltà. Essere nell’élite del calcio è un traguardo, gli obiettivi li metteremo più avanti, oggi è impossibile porceli».