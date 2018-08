Atalanta-Hapoel Haifa streaming e diretta tv, ma non in chiaro: ecco dove poter seguire la partita di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League 2018/2019

Atalanta-Hapoel Haifa è la partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League 2018/2019: l’incontro è in programma giovedì 16 agosto 2018 alle ore 20 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia (i nerazzurri non posso disputare le partite casalinghe europee a Bergamo perché la propria struttura non rispetta ancora gli standard UEFA). Si parte dal 4 a 1 rifilato dagli uomini di Gian Piero Gasperini all’andata alla formazione israeliana (in gol Hans Hateboer, Duvan Zapata, Mario Pasalic e Musa Barrow): un punteggio che dovrebbe consentire all’allenatore orobico – molto polemico alla vigilia della gara con la società per il mercato sin qui condotto – di affrontare la sfida in piena tranquillità lasciando possibilità di riposo a molti giocatori in vista dell’esordio di campionato lunedì sera contro il Frosinone.

Atalanta-Hapoel Haifa sarà trasmessa in diretta satellitare a partire dalle ore 20 su Sky Sport Football, canale 203 dello Sky Box (in HD al 242), e in pay per view, acquistandola singolarmente per chi non fosse in possesso del pacchetto Sky Sport, al canale 251. Tutti gli abbonati potranno inoltre seguire la gara anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go. L’incontro non sarà trasmesso in chiaro sulle frequenze di TV8, come invece dovrebbe essere previsto per una partita a giovedì di una squadra italiana a partire dalla prossima fase di Europa League.

Atalanta-Hapoel Haifa: probabili formazioni

QUI ATALANTA – Come già accennato, possibile spazio al turnover per Gasperini, che potrebbe lasciare a riposo molti dei titolari in vista della prima di campionato col Frosinone lunedì. In porta Pierluigi Gollini farà rifiatare Etrit Berisha, mentre in difesa spazio previsto per il giovane Gianluca Mancini, che potrebbe rilevare il posto di Salvatore Masiello o Rafael Toloi. A centrocampo non sono previste grosse novità: Pasalic dovrebbe essere confermato così come tutti gli altri giocatori di reparto. In attacco invece la stellina Barrow potrebbe partire titolare dal primo minuto di fianco a Zapata rilevando Alejandro Gomez, a riposo in panchina.

QUI HAPOEL HAIFA – Non dovrebbe cambiare granché rispetto alla partita d’andata per la formazione allenata da Nir Klinger. In avanti, in posizione offensiva, ci sarà ancora il moldavo Radu Ginsari, così come a centrocampo è confermato il nuovo acquisto Almog Buzaglo, autore del gol iniziale che aveva illuso gli israeliani giovedì scorso.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-5-2) – Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon, Pessina, Pasalic, Gosens; Zapata, Barrow. Allenatore: Gasperini.

PROBABILE FORMAZIONE HAPOEL HAIFA (4-3-3) – Setkus; Malus, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Buzaglo, Sjostedt, Plakushenko; Vermouth, Papazoglu, Ginsari. Allenatore: Klinger