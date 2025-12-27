Atalanta Inter, Palladino: «E’ fondamentale sfruttare il fattore casa. Sul tabù con i nerazzurri dico una cosa»

Atalanta Inter, Palladino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i nerazzurri. Ecco alcune parole del tecnico della Dea

Vigilia di Atalanta Inter per Palladino. Il tecnico della Dea ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida.

INTER – «Affrontiamo una squadra diversa rispetto a quando ero sulla panchina della Fiorentina e del Monza. I tabù sono fatti per essere sfatati e giocare davanti al nostro pubblico è fondamentale».

MERCATO – «Non mi piace come periodo, ma dobbiamo affrontarlo. I giocatori non devono mai avere distrazioni perché è necessario restare concentrati».

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MALDINI O SULEMANA – «Per domani ho tre soluzioni e li ho provati entrambi. Daniel si è comportato bene e solamente dopo rifinitura prenderemo le decisioni».