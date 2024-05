Atalanta Marsiglia, Sarr: «C’è una cosa che sanno tutti sull’OM!»

Ismaila Sarr ha parlato del Marsiglia e del prossimo incontro con l’Atalanta che può valere la finalissima di Europa League

Ismaila Sarr, centrocampista del Marsiglia, ha parlato a Get France Football della sfida contro l’Atalanta per la semifinale di ritorno dell’Europa League.

SEMIFINALE – «È vero che la stagione non è sempre stata facile, non posso mentire su questo. Il Marsiglia e le competizioni europee però sono una vera storia d’amore, lo sanno tutti! Dobbiamo onorare la nostra gloriosa storia. L’atmosfera che vedo qui è la migliore che abbia mai visto. Il Vélodrome era in fiamme contro il Benfica e l’Atalanta. Lo stadio ci dà ancora più voglia di combattere in campo e di renderli orgogliosi. Andremo a Bergamo in guerra. Io e i miei compagni siamo determinati a lottare»