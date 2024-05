Atalanta, megaschermi in centro a Bergamo per la finale

Tutto pronto per la finale di Europa League di questa sera tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.00 a Dublino e intanto Bergamo si prepara per la partita.

La società, insieme al comune, hanno preparato i megaschermi in centro città per permettere a tutti i tifosi rimasti a casa di assistere alla partita. Dalle ore 14.00 la viabilità cittadina sarà modificata per permettere l’accesso ai primi tifosi nerazzurri.