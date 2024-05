Atalanta, Mutti: «In questi anni c’è stata una crescita importante. Sul Bayer Leverkusen dico questo»

Bortolo Mutti ha parlato in vista della finalissima di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen a Dublino

Bortolo Mutti, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio durante la trasmissione Piazza Affari per parlare della finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen.

ATTESA – «Con un po’ di ansia in senso buono, perché andando in giro per la città c’è un’attesa incredibile, oltre alla speranza che possa accadere qualcosa di buono. Sarà sicuramente una partita complicata»

FINALI – «Contro la Juventus c’è stata una delusione dopo il sano ottimismo proveniente dalle prestazioni precedenti. Gasperini aveva ruotato bene anche gli uomini, è stato un peccato. La Juventus comunque ha meritato, ma speriamo che questa sera possa andare diversamente»

ATALANTA – «In questi anni l’Atalanta ha fatto un percorso di crescita importante. Ciò che è riuscita a costruire è sotto gli occhi di tutti. Devo anche dire che prima eravamo abituati a salvezze risicate, mentre ora ci stiamo un po’ viziando. Speriamo che tutto ciò duri, perché non c’è più quella struttura provinciale societaria di un tempo. Vincere stasera significherebbe chiudere un cerchio»

CHIAVE TATTICA – «Mi aspetto marcature sui loro uomini chiave. L’Atalanta non deve snaturarsi, giocando il calcio che l’ha sempre premiata. Non vedrei male uno schieramento offensivo, magari con Koopmeiners vicino ad Ederson»

BAYER – «Sono quelle annate in cui si trovano i giusti equilibri, con certi ragazzi che si esaltano in un collettivo perfetto. Speriamo che la legge dei grandi numeri possa ribaltare questa tendenza, ma sarà molto difficile»

MIGLIORARE – «Migliorarla non sarà facile. Vedremo anche che tipo di cessioni potrebbero esser fatte, è un’Atalanta costruita molto bene. Un innesto dietro nel pacchetto difensivo potrebbe donare ancora più forza e poi si potrebbe dare freschezza alle fasce, che non sono più dirompenti come qualche anno fa»