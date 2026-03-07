Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Atalanta, Palladino presenta il match con l’Udinese: «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo!»

Published

50 minuti ago

on

By

Palladino

Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato a Dazn prima del match con l’Udinese: queste le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn prima di Atalanta Udinese. Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARTITA «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo: la nostra mentalità deve essere quella di aggredire l’avversario, l’abbiamo visto anche contro il Sassuolo che se abbassiamo l’intensità incappiamo in giornate che non vogliamo. Cerchiamo di farlo in ogni partita, giocare è anche allenante e cerchiamo di farlo sempre: a volte ci riesce, ma non sempre».

MUSAH «Ha delle caratteristiche che ci servono lì in mezzo, soprattutto contro la squadra forse più fisica del campionato. Serve anche intensità e lui ci può dare una mano: nelle ultime ha fatto due gol, ma non è solo quello che gli chiedo. Deve avere intensità e a centrocampo deve rompere il gioco avversario. Le scelte sono sempre in funzione dell’avversario: Kolasinac dovrà leggere i movimenti di Zaniolo, dobbiamo essere bravi ad attaccarlo, mentre la posizione di Ekkelenkamp riesce a dare imprevedibilità. La gara si giocherà sui duelli: chi li vincerà, farà sua la partita».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×