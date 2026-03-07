Atalanta, Palladino presenta il match con l’Udinese: «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo!»

Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato a Dazn prima del match con l’Udinese: queste le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn prima di Atalanta Udinese. Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARTITA – «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo: la nostra mentalità deve essere quella di aggredire l’avversario, l’abbiamo visto anche contro il Sassuolo che se abbassiamo l’intensità incappiamo in giornate che non vogliamo. Cerchiamo di farlo in ogni partita, giocare è anche allenante e cerchiamo di farlo sempre: a volte ci riesce, ma non sempre».

MUSAH – «Ha delle caratteristiche che ci servono lì in mezzo, soprattutto contro la squadra forse più fisica del campionato. Serve anche intensità e lui ci può dare una mano: nelle ultime ha fatto due gol, ma non è solo quello che gli chiedo. Deve avere intensità e a centrocampo deve rompere il gioco avversario. Le scelte sono sempre in funzione dell’avversario: Kolasinac dovrà leggere i movimenti di Zaniolo, dobbiamo essere bravi ad attaccarlo, mentre la posizione di Ekkelenkamp riesce a dare imprevedibilità. La gara si giocherà sui duelli: chi li vincerà, farà sua la partita».