Atalanta, le parole di Juric in conferenza: «La squadra mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Lookman? Tutto risolto, ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia»

Un giovedì europeo che ha riportato entusiasmo in casa Atalanta: a Marsiglia i nerazzurri hanno ritrovato il successo, atteso da fine settembre, e con esso il sorriso.

Adesso la squadra di Gasperini vuole trasformare quella spinta anche in Serie A, dove nelle ultime sei giornate ha raccolto appena 5 punti. La rincorsa riparte dalla sfida contro il Sassuolo, in programma domani – domenica 9 novembre – alla New Balance Arena. Ecco le parole in conferenza stampa:

PAROLE – «Ci sono tante partite dove bisogna resettare e magari migliorare. A Marsiglia i ragazzi si sono comportati bene: dobbiamo credere in quello che facciamo, migliorando soprattutto sotto il profilo della mentalità e della precisione.

LOOKMAN – «Tutto risolto, ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia. È un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano la squadra a essere più uniti di prima”»

MOMENTO – «La squadra mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Hanno fame e grande voglia di fare la differenza. Non dobbiamo dimenticare che loro hanno molta qualità in attacco e anche in mezzo, affronteremo la partita nel miglior modo possibile. Siamo in ritardo per la Champions, e vogliamo vincere per risalire la classifica»

