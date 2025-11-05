Hanno Detto
Atalanta, parla Juric: «Lookman? Sono cose che capitano, a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta»
Atalanta, parla il tecnico nerazzurri Ivan Juric nel post partita: « Lazar ha fatto un grande gol, siamo molto felici»
Ivan Juric ha analizzato a Sky nel post gara con soddisfazione la vittoria dell’Atalanta sul Marsiglia, maturata grazie al gol decisivo di Lazar Samardzic. Con questo successo i nerazzurri salgono a quota 7 punti nella League Phase di Champions League, mentre la squadra di Roberto De Zerbi rimane ferma a 3 e dovrà affrontare il Newcastle nel prossimo turno.
PAROLE – «Lookman? Sono cose che accadono ogni domenica, come De Bruyne con Conte. I calciatori non accettano il cambio ma sono cose che si risolvono poi nello spogliatoio. Sono cose che capitano, a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene»
«Abbiamo fatto una bella partita. Siamo stati sfortunati per l’episodio del rigore e del gol annullato. Lazar ha fatto un grande gol, siamo molto felici. Non è mancato nulla nelle ultime gare. La squadra ha sempre fatto grandi prestazioni.»
KRSTOVIC – «Devo fare grandissimi complimenti a Krstovic per il lavoro che ha fatto. Siamo contenti perché una vittoria così ci voleva. Adesso dobbiamo ripartire in campionato che siamo un po’ in ritardo».
