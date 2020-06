Atalanta, partitella al Gewiss Stadium: Ilicic in splendida forma, lo sloveno continua a stupire tutti. In gol anche Zapata

L’Atalanta torna a casa. La compagine nerazzurra, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha giocato la partitella amichevole al Gewiss Stadium per abituarsi alla ripresa.

Dopo quattro mesi test in famiglia allo stadio: doppietta per Josip Ilicic e Zapata. La banda del Gasp è pronta per il recupero del 21 con il Sassuolo. A segno anche Muriel e Gosens.