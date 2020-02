Mario Pasalic è stato l’uomo che ha deciso la gara contro la Roma. Ecco le parole del centrocampista dell’Atalanta – VIDEO

(dal nostro inviato) – Mario Pasalic ha deciso la sfida del Gewiss Stadium contro la Roma con un maginifico gol appena entrato in campo.

PASALIC – «Sono contento per il gol, ma più di tutto per la vittoria che era importantissima stasera. Ci godiamo la vittoria per stasera e da domani pensiamo subito al Valencia. Nel secondo tempo abbiamo preso più fiducia, con questi tifosi meravigliosi è più facile».