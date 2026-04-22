Atalanta, Percassi: «Per il calcio italiano ci sono delle basi molto forti per tornare competitivi. Gasperini? 9 anni straordinari ma purtroppo il calcio…»

Atalanta, Luca Percassi – amministratore delegato – ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Lazio

Nel pre-partita di Atalanta Lazio – semifinale di ritorno di Coppa Italia – l’amministratore delegato del club bergamasco, Luca Percassi, ha analizzato i temi principali della gara a Mediaset, inquadrando l’importanza di un appuntamento che lo stesso mister Raffaele Palladino non ha esitato a etichettare senza mezzi termini come “il match più importante della carriera”.

Il fattore New Balance Arena e il rispetto per la Lazio

Per la formazione orobica, il fattore campo rappresenterà un valore inestimabile. Il dirigente ha voluto subito evidenziare la spinta che arriverà dalle tribune della New Balance Arena: “Sappiamo il valore di una partita di questo tipo e siamo contenti di poterla giocare in casa“. La sinergia con i tifosi sarà l’arma in più per provare a superare l’ostacolo capitolino: “Sappiamo che possiamo contare sul nostro pubblico e su un’atmosfera che comunque ci spingerà molto“. Attenzione però a non sottovalutare minimamente la Lazio, reduce da una pesantissima vittoria esterna sul campo del Napoli. Percassi predica massima allerta: “In campo ci sarà una squadra molto forte, come ha dimostrato sabato. Sarà una partita difficile“.

Il progetto giovani: una risorsa per Zingonia e per l’Italia

Spostando lo sguardo sulla progettualità a lungo termine, l’AD ha toccato un tema molto caro alla società: lo sviluppo del settore giovanile. Una vera fucina di talenti che arricchisce non solo il club, ma anche la Nazionale azzurra. Sulla valorizzazione dei ragazzi ha ribadito con orgoglio: “Noi ne abbiamo portati tanti a Zingonia e siamo contenti di questo. Speriamo di averne altri nel possiamo futuro. Il talento nel nostro settore giovanile c’è. Per il calcio italiano ci sono delle basi molto forti per tornare a essere competitivi“.

Le lacrime di Gasperini e lo sguardo al futuro

In chiusura, Percassi ha dedicato un pensiero a Gian Piero Gasperini, commentando la profonda commozione mostrata dal tecnico prima del recente incrocio di campionato contro la Roma. Un’emozione figlia di un’era indimenticabile, ma con lo sguardo già rivolto ai prossimi traguardi: “Con Gasperini abbiamo vissuto dei momenti molto importanti, nove anni straordinari dal punto di vista sportivo. Quando si ripercorrono certe storie ci si lascia alle emozioni però purtroppo il calcio non lascia tempo e noi siamo molto concentrati sul presente e sul futuro”.