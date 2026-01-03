Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Roma: le scelte di Palladino e Gasperini per il match del Gewiss Stadium
Formazioni ufficiali Atalanta Roma, i due tecnici hanno reso note le scelte per il big match di questo sabato di Serie A. Le ultime
Il sabato di Serie A si chiude con la sfida fra Atalanta e Roma. Un match che potrebbe consentire ai giallorossi di consolidare il quarto posto. Per la Dea la buona occasione di rilanciarsi per la zona Europa. Di seguito le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini
