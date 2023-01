Atalanta Salernitana, Gasperini: «Classifica molto importante. Su Hojlund e Boga...»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Salernitana

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Salernitana, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match.

RECORD E CLASSIFICA – «Sono stati raccolti punti molto importanti per la classifica, considerando anche quello che hanno fatto le altre. Fa molto onore vedere l’Atalanta segnare con 7 giocatori diversi in un match, perché fare goal conta tantissimo e porta grande soddisfazione».

FATTORE CASA – «Pesava non vincere in casa. Abbiamo perso troppe partite tra le nostre mura, e questa vittoria ci voleva per cambiare il ritmo. Vincere davanti al proprio pubblico è sicuramente qualcosa di veramente importante».

ZAPPACOSTA – «Pensavo fosse affaticamento, ma temiamo che potrebbe essere un risentimento muscolare».

FORMAZIONE TITOLARE – «I nostri ragazzi hanno delle caratteristiche molto importanti, dove sarà necessario migliorare la concretezza: come accaduto stasera».

COPPA ITALIA – «Una competizione molto particolare rispetto al campionato, dove sicuramente contro lo Spezia vorremmo riproporre ciò che si è dimostrato stasera».

EDERSON – «Ha fatto vedere delle cose molto importanti in campo, arrivando oggi anche a fare goal».

HOJLUND – «Molto importante nonostante abbia 19 anni».

BOGA – «Ha sempre avuto le caratteristiche giuste per questa squadra. Un giocatore individuale con un talento notevole: deve sfruttarle un po’ di più per essere più concreto».

KOOPMEINERS – «Dispiace che salti la Juventus, ma fa parte del gioco. Occorrerà creare le condizioni giuste per compensare tale situazione».