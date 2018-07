Europa League: dove vedere Atalanta-Sarajevo in streaming ed in tv

Dove vedere Atalanta-Sarajevo in streaming

Atalanta-Sarajevo è la partita di andata del secondo turno preliminare di Europa League 2018/2019: la partita è prevista per giovedì 26 luglio 2018 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara sarà trasmessa in esclusiva in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport, che ha acquisito i diritti soltanto per la gara d’andata tra le due formazioni (ancora da decidere invece dove sarà trasmessa quella di ritorno), molto probabilmente sul canale Sky Sport 1, anche in HD (canale 201). L’incontro al contrario non sarà trasmesso in chiaro sulle frequenze di TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Non è tutto comunque, perché Atalanta-Sarajevo sarà trasmessa anche in streaming per pc, tablet e smartphone su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Atalanta-Sarajevo: probabili formazioni

QUI ATALANTA – Prima uscita ufficiale stagionale per la squadra di Gian Piero Gasperini, che rispetto alla passata annata potrà sin da subito fare affidamento su di una novità: l’attaccante colombiano Duvan Zapata, prelevato dalla Sampdoria non molti giorni fa, al fianco del Papu Gomez. In difesa José Luis Palomino sarà, come ampiamente preventivato (e provato) la scorsa stagione, il surrogato di Leonardo Spinazzola, passato alla Juventus. A centro invece a sostituire Bryan Cristante, passato alla Roma, ci sarà lo svizzero Remo Freuler. Dietro i due attaccanti confermato Josip Ilicic.

QUI SARAJEVO – Non tantissime le informazioni disponibili riguardanti la squadra bosniaca. Da segnalare l’unica punta, l’esperto Mersudin Ahmetovic, con un passato in Russia tra le fila del Rostov.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2) – Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

PROBABILE FORMAZIONE SARAJEVO (4-2-3-1) – Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Mustafic, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. Allenatore: Musemic