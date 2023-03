Atalanta, senti Zappacosta: «Con la testa possiamo tornare in Europa»

La carica dell’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta nei confronti di un rush finale di stagione all’insegna dell’Europa

Tramite il Corriere dello Sport, l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul rush finale di stagione che vede la Dea in piena lotta per l’Europa.

BERGAMO NEL CUORE – «A Bergamo mi sono sempre sentito a casa, è una città che mi ha accolto in un periodo particolare della mia vita. Quando avevo la possibilità di ritornare non ci ho pensato due volte».

CLASSIFICA – «La classifica è corta dove può accadere di tutto, ma cerchiamo sempre di non guardarla, il campionato è ancora lungo. Sicuramente la vittoria contro l’Empoli in rimonta ci ha fatto capire che ci siamo sia mentalmente che fisicamente per lottare per l’Europa».