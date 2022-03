Atalanta, testa all’Europa per dimenticare la Roma

L’Atalanta ora pensa all’Europa di giovedì contro il Bayer Leverkusen per dimenticare la cocente sconfitta di Roma

L’Atalanta deve dimenticare velocemente la partita con la Roma e il momento migliore per farlo è tuffarsi con la testa in Europa. Giovedì arriva la sfida contro il Bayer Leverkusen e per Gasperini è il momento migliore per togliersi le scorie dell’ultima sconfitta.

I dubbi del tecnico bergamasco sono tutti in fase offensiva. Mancando Zapata si dovrà decidere se giocare ancora con il falso nove oppure se azzardare dal primo minuto Muriel apparso recuperato e in ripresa dopo l’infortunio. Probabile che possa essere impiegato il colombiano al fianco di Boga contro i tedeschi.