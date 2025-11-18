Atalanta, Tony D'Amico svela: «Per Juric c’è grande dispiacere, a fine anno saremo più freddi per capire cosa non è andato. Su Palladino...»

Atalanta, il dirigente Tony D’Amico: «Per Juric c’è grande dispiacere, a fine anno saremo più freddi per capire cosa non è andato bene»

A Milano si è svolto questa sera il Gran Galà del Trofeo Italo Galbiati, un appuntamento che ha visto protagoniste numerose voci del calcio italiano. Tra gli interventi più attesi quelli di Maurizio Ganz e Torriani, che hanno offerto spunti e riflessioni in vista del derby meneghino.

Non sono mancati momenti di attualità: a margine dell’evento ha preso la parola anche il direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico. Il dirigente ha commentato il recente cambio in panchina del club bergamasco, che ha salutato Ivan Juric per affidare la guida tecnica a Raffaele Palladino. Ecco le parole ripresa da gianlucadimarzio.com:

PAROLE – «I premi vanno condivisi con tutti. L’anno scorso abbiamo ad un certo punto sognato qualcosa di inimmaginabile. Juric? Sicuramente quando si arriva dopo 4 mesi a cambiare qualcosa non è andato. Guardiamo avanti, abbiamo tanti obiettivi e auguriamo l’in bocca al lupo a Palladino. Per Juric c’è grande dispiacere, a fine anno saremo più freddi per capire cosa non è andato bene».

«Palladino è arrivato con entusiasmo, ne avevamo bisogno noi e i ragazzi. Sabato affrontiamo i campioni d’Italia e sarà difficile ma battaglieremo su ogni campo. Stiamo vivendo di alti e bassi ma siamo convinti che con lavoro e autostima torneremo ad alti livelli».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

