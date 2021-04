Atalanta Udinese, Muriel-Zapata contro un attacco che segna pochissimo

La sfida tra Atalanta e Udinese vedrà scontrarsi anche due attacchi dalla natura del tutto opposta

Alle 15, al Gewiss Stadium di Bergamo, scenderanno in campo Atalanta e Udinese in una sfida che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, metterà di fronte due attaccanti completamente opposti: quello nerazzurro che segna gol a valanga e quello bianconero da definire quasi “fantasma”.

In avanti Gasperini schiererà Muriel e Zapata, due che insieme hanno segnato la bellezza di 26 reti quest’anno. Quasi quattro volte di quanto ne ha segnati l’intero reparto offensivo dell’Udinese: solo 7. Okaka ha realizzato 3 gol, Nestorovski 2, Llorente e Forestieri 1.