Atalanta Valencia, il programma dei nerazzurri: allenamento a Zingonia

Atalanta Valencia, si avvicina il big match di Champions League. Oggi i nerazzurri si allenano a Zingonia, poi la conferenza stampa di Gasperini

(dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Atalanta Valencia si avvicina, ormai c’è grande attesa in casa nerazzurra. Programma intenso per gli orobici, che oggi alle ore 15.15 si alleneranno prima della conferenza stampa. I primi quindici minuti, come di consueto, sono aperti ai media.

In serata ci sarà il trasferimento a Milano per la conferenza pre-partita di Gian Piero Gasperini, il tecnico analizzerà la sfida di domani contro il Valencia.