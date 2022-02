Atalanta, giornata decisiva per Zapata: c’è attesa per l’esito della visita

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta in ansia per le condizioni di Duvan Zapata: l’attaccante colombiano oggi in Finlandia per un consulto medico

L’Atalanta è preoccupata per le condizioni di Zapata. Tornato in campo contro il Cagliari, dopo un lungo stop, l’attaccante colombiano ha subito una ricaduta.

Oggi Zapata è in Finlandia per capire l’entità del suo infortunio. Situazione che, in caso dovesse essere dare esito troppo negativo, costringerebbe l’Atalanta a tornare sul mercato.