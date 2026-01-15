Atletico Madrid, i Colchoneros blindano Giuliano Simeone: c’è la firma sul rinnovo di contratto! I dettagli

Atletico Madrid, accordo totale per il prolungamento di contratto di Giuliano Simeone: il club punta tutto sulla dinastia del Cholo

L’Atlético Madrid pone solide basi per il proprio futuro blindando uno dei talenti più promettenti della rosa. I Colchoneros hanno formalizzato l’accordo per il rinnovo di contratto di Giuliano Simeone. L’attaccante argentino classe 2002, figlio del tecnico Diego Pablo Simeone e fratello minore del bomber Giovanni, ha firmato un prolungamento a lungo termine che lo legherà al club biancorosso fino al giugno 2030.

La notizia, confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, certifica la centralità del ragazzo nel progetto tecnico degli spagnoli. Giuliano, capace di ritagliarsi il suo spazio con grinta e tecnica, viene considerato un elemento imprescindibile per il nuovo ciclo madrileno. La dinastia Simeone continua dunque a scrivere la storia al Civitas Metropolitano.

🚨❤️🤍 Giuliano Simeone has signed new long term deal at Atlético Madrid until June 2030.



Key part of the project at Atléti. 🇦🇷 pic.twitter.com/isRgK4Zj1a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2026

PAROLE – «🚨❤️🤍Giuliano Simeone ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l’Atlético Madrid fino a giugno 2030. Un elemento fondamentale del progetto dell’Atlético.🇦🇷».

