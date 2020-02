Atletico Madrid, i tifosi vogliono Simeone. Il tecnico: «Grande sforzo»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match vinto con il Granada. E il pubblico si schiera col Cholo

Il Wanda Metropolitano ha deciso con chi stare, ovvero con Diego Simeone. Durante il match di ieri sera vinto contro il Granada, i tifosi colchoneros hanno invocato a più riprese il nome del tecnico argentino.

L’allenatore dell’Atleti è intervenuto al termine della sfida, rimanendo focalizzato sul match. Ecco le parole ai microfoni di Movistar TV: «È vero che nelle ultime partite di campionato non abbiamo potuto raccogliere punti per quello che la squadra aveva dimostrato. Sono contento dello sforzo fatto da tutti i giocatori. Abbiamo iniziato molto bene nei primi 25 minuti, nel finale siamo calati e non abbiamo potuto continuare su quella linea».