Atletico Madrid, Llorente sicuro: «Abbiamo un piano per batterli»

Il centrocampista dell’Atletico Madrid è pronto per il quarto di finale contro i citizens di Guardiola: «Combatteremo fino alla fine, non importa quale sarà il risultato»

In vista della sfida che li vedrà impegnati in casa del Manchester City nel quarto di finale di andata di Champions League, Marcos Llorente ha parlato al Manchester Evening News su come i colchoneros si sono preparati al match.

LE DICHIARAZIONI – «Nessuna squadra vuole giocare per il pareggio. Combatteremo fino alla fine, non importa quale sarà il risultato. Siamo in forma? Penso di sì e lo si nota nella Liga dove stiamo facendo un buon trend di gare e ora siamo di nuovo lì in alto. La squadra ora è il più ambiziosa possibile. Sappiamo che contro il Manchester City sarà una partita molto importante contro un avversario difficile che sta facendo anche un’ottima stagione. Abbiamo un piano su come vincere e sarà senza dubbio una bella partita»