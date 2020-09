Atletico Madrid, sospeso il ritiro di San Rafael per un caso di Covid-19

L’Atletico Madrid ha sospeso il ritiro di San Rafael a causa di una positività al Covid-19

Ancora un problema legato al Coronavirus in casa Atletico Madrid. Dopo che il virus ha colpito in passato Lodi, Vrsaljko, Arias, Correa e Diego Costa, il club spagnolo ha dovuto sospendere il ritiro di San Rafael per aver registrato un nuovo caso.

Come riportato da Marca, il positivo al Covid-19 non apparterrebbe né alla squadra né allo staff tecnico ma sarebbe stato a contatto con il gruppo in ritiro. I Colchoneros hanno quindi deciso di rientrare a Madrid per sottoporre tutti ai test e determinare se ci fosse stato qualche contagiato.