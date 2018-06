Attentato a Mosca: un taxi è piombato sulla folla nella capitale russa. Le ultime notizie sulla vicenda, che mette paura per la concomitante presenza dei Mondiali

Attentato a Mosca, momenti di paura nella Capitale. In Russia, come ben saprete, si stanno disputando i Mondiali 2018 e negli ultimi giorni l’Isis è tornata a minacciare Vladimir Putin e la sua nazione (LEGGI ANCHE: Isis minaccia Mondiali 2018: «Massacri come mai prima d’ora»). E pochi minuti fa sono giunte notizie che hanno messo in allarme: in pieno centro città un taxi ha travolto otto pedoni. Non sono ancora giunte conferme sulla natura dell’incidente che, secondo i colleghi de Il Giornale, non chiamerebbe in causa il terrorismo islamico.

Il taxi ha centrato un gruppo di persone, tra cui dei sostenitori della Nazionale messicana, che si trovavano a pochi passi da Piazza Rossa. Sul posto sono intervenute con immediatezza le forze dell’ordine russe e secondo le prime indiscrezioni non vi sarebbero vittime: cinque persone sono state trasportate all’ospedale ma le ferite non destano preoccupazione. La polizia ha comunicato che si tratterebbe di un incidente, con la zona che è stata transennata per effettuare i rilievi del caso. Infine, circolano indiscrezioni contrastanti per quanto riguarda l’autista del mezzo: alcune fonti sostengono che è stato arrestato, altre che si è dato alla fuga. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Lo schianto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Gostiny Dvor su via Ilyinka, nel pieno centro di Mosca. Secondo alcuni testimoni, il conducente, dopo l’investimento, avrebbe tentato di fuggire, ma sarebbe stato bloccato da passanti e agenti. Probabilmente era ubriaco. L’atto non sarebbe volontario, ma la polizia ha già aperto un’inchiesta per accertare la reale dinamica dei fatti. Sono ore molto calde in una delle città che sta ospitando il Mondiale di Russia 2018: dopo le minacce dell’Isis si è verificato l’incidente del taxi, che ha messo ancor più apprensione ai moscoviti e ai tanti turisti presenti nella capitale.