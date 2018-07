ADL punge la Juventus: «CR7 pagato tanto e a fine carriera: può essere un pericolo»

Aurelio De Laurentiis su Cristiano Ronaldo: il presidente del Napoli torna a parlare dell’operazione di mercato della Juventus e punge i bianconeri alludendo a delle possibili difficoltà

L’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus – questo già si sa – ha sconvolto il mercato bianconero e non solo: la Serie A, da quasi un mese a questa parte, ha guadagnato appeal e sono in tanti ad aver applaudito all’affare messo a segno, contro ogni pronostico, dai bianconeri. Non mancano però nel coro anche le voci critiche di chi ha visto nella mossa juventina dei possibili rischi: tra questi anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Proprio il numero uno azzurro, parlando qualche giorno fa, aveva ammesso di aver ricevuto un’offerta dal procuratore del portoghese, Jorge Mendes, per poterlo acquistare, ma di averla dovuta rifiutare per ragioni essenzialmente economiche. Le stesse che adesso potrebbero portare la Juventus in una posizione difficile secondo lo stesso ADL…

«Ronaldo alla Juventus è una operazione di marketing geniale. Se, dopo sette Scudetti di fila, avessero riconfermato solo Massimiliano Allegri senza colpi, i tifosi non si sarebbero scaldati. Campionato chiuso? Ah ah ah! Rido! La Juventus ha fatto una gran mossa propagandistica per rilanciare l’immagine del gruppo FCA, diciamo così – avrebbe detto De Laurentiis nel corso di una intervista al programma “La Verità” – . Mendes mi ha telefonato per chiedermi se avevo voglia di giocare questa partita, gli ho proposto che i primi 250 milioni di fatturato spettassero al Napoli e gli altri 100 a Ronaldo. Poi è arrivata la Juventus ed ha alzato la posta: una trovata di sceneggiatura. In termini di equilibrio di spogliatoio però può essere un’operazione pericolosa, perché paghi uno stipendio oltre il tuo monte ingaggi e lo fai per un giocatore a fine carriera. A livello di marketing, però, si è rafforzato tutto il campionato, non solo la Juventus».