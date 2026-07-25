Ausilio non ha dubbi: «La carriera di Pirlo parla da sé. Mi fido di Malagò, di Maldini e Leonardo». Le sue dichiarazioni

Piero Ausilio è stato uno degli ospiti della serata inaugurale della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, evento che ha aperto ufficialmente la kermesse calabrese. Il direttore sportivo dell’Inter, intervistato a margine della manifestazione, ha affrontato diversi temi legati al mondo nerazzurro e al panorama calcistico italiano.

Tra gli argomenti toccati, Ausilio ha parlato anche di Andrea Pirlo, recentemente scelto (manca l’ufficialità) come nuovo CT della Nazionale italiana. Le parole:

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PAROLE – «Penso che la carriera di Pirlo parla da sé. Poi mi fido del presidente, di Maldini e Leonardo. Sono persone che capiscono di calcio. Pirlo, ripeto, ha uno spessore tale per cui in questo momento tutti dobbiamo pensare al bene della Nazionale ed essere tutti tifosi della Nazionale senza pensare se va bene o male.

Dobbiamo pensare di dare tutti un contributo e andare in un’unica direzione, cioè verso il bene della Nazionale con Pirlo CT, se sarà lui. Io oggi ho viaggiato e non so se è ufficiale o no, quindi leggo anche io i giornali e sento le cose, se sarà lui sarà messo nelle condizioni migliori per lavorare».